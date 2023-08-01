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Dünya

Savaş Moskova'ya taşındı: İnsansız hava araçlarıyla yeni bir saldırı daha gerçekleşti

24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırılar düzenlemesinin ardından bölgeye yeni bir saldırı girişimi daha oldu. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’nın, başkent Moskova ve Moskova Bölgesi’ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ''Rus saldırganlığının savaş alanında iflas ettiğini" savunarak, savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söylemişti.

07:30 . 1/08/2023 Salı
AA
Rusya: Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi

Rusya: Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne gece İHA’larla saldırı yapıldığı belirtilerek, “1 Ağustos gecesi, Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla düzenlediği terör saldırısı engellendi.” ifadesine yer verildi.


Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo ve Naro-Fominsk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA’sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, bir İHA’nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA’nın Moskova-City bölgesine düştüğü bildirildi.



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç İHA’nın Moskova’ya uçarken hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydederek, “Bir tanesi, geçen seferki gibi, aynı gökdelene uçtu, 21. katın cephesi hasar gördü. 150 metrekarelik cam kırıldı. Zarar gören yok. Acil Durum Servisi olay yerinde çalışıyor.” ifadelerini kullandı.


Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde bir İHA’nın Moskova’da gökdelenlerin yer aldığı Moskova-City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama olduğu görüldü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, ulusal ve uluslararası şirketlerin yönetim merkezi olan ve “Moskova-City” olarak adlandırılan Moskova Uluslararası İş Merkezi’nde yüksek katlı binalar bulunuyor.



24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

30 Temmuz’da da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA’lardan biri Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.



Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." denildi. İHA'ların Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, engellenen saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı meydana gelmediği ifade edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirdi.



#insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı
#Moskova-City
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
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