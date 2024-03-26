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Dünya

Savaş sürerken Zelenski'den dikkat çeken kararlar: Kritik görevlere yeni isimler getirildi

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dikkat çeken kararlara imza attı. Zelenski'nin imzaladığı üç ayrı kararname ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanlığına Dış İstihbarat Servisi Başkanı görevlerinden alındı; Dış İstihbarat Servisi Başkanlığına Oleg İvaşçenko getirildi.

18:41 - 26/03/2024 Salı
AA
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Danilov'un görevden alındığı belirtildi.

Zelenski, imzaladığı başka bir kararnameyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanlığına Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Litvinenko'yu atadı.

Zelenski'nin bir diğer kararnamesiyle de Dış İstihbarat Servisi Başkanlığına Oleg İvaşçenko getirildi.



#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
#Oleksiy Danilov
#Oleg İvaşçenko
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