Savaşın fitili ateşlendi: Tayvan’da Çin Alarmı

Tayvan’a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin’den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

Tayvan'ın iki kademeli askeri alarm sistemi dahilinde savaşa hazırlık durumunun şu anda `normal hazırlık` seviyesinde olduğu ve henüz `acil duruma hazır olma` düzeyine yükseltilmediği öğrenildi.

Tayvan polisi, Pelosi’yi korumaya hazırlanıyor Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Çin’in askeri ve siyasi kanalları aracılığıyla yaptığı sert uyarılara rağmen Pelosi’nin bugün yerel saatle 22.30’da başkent Taipei’de yer alan Songshan Havalimanı’na inmesinin beklendiği öne sürülmüştü.

Pelosi'nin Tayvan yönetimiyle görüşeceği iddiası

Pelosi’nin ayrıca yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edilmişti. Tayvan polisi de ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdı.

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Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taipei Şehri Polis Departmanı’nın Pelosi’nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi.

Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.

FOTOĞRAF 7 Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama gelmediğini bildirildi. Beyaz Saray ise Pazartesi günü, Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan gezisine aşırı tepki vermemesi konusunda Pekin’i uyardı. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın Pelosi'nin gezisine karşı olduğu anlaşılsa da, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, ABD Temsilciler Başkanı’nın istediği yere gitme hakkı olduğunu belirtti. Çin'in Pelosi'nin olası bir ziyaretini bir \"kriz\"e dönüştürmesine gerek olmadığını belirten Kirby, Pekin’in ada yakınlarında askeri gövde gösterisi yapabileceğini belirtti.<br> \"BİR KRİZE DÖNÜŞTÜRMESİ İÇİN NEDEN YOK\"<br>Kirby, \"Pekin'in uzun süredir devam eden ABD politikaları ile örtüşen muhtemel bir ziyareti bir tür krize dönüştürmesi için hiçbir neden yok\" dedi. Hiçbir tarafın hava aracı normal şartlarda Tayvan Boğazı'nda iki devletin karasularını ayıran Medyan Hattı'nı aşmıyor. İngiliz basınına konuşan kaynak, Salı sabahı Tayvan uçakları yakınlarda beklemedeyken, Çin uçağının defalarca bu sınır çizgisine “taktiksel dokunuşlar” gerçekleştirdiğini söyledi. Kaynağa göre, Pazartesi gününden bu yana boğazdaki resmi olmayan tampon bölge yakınlarında birkaç Çin savaş gemisi de bulunuyor.<br> PELOSİ'NİN ASYA TURU<br>Pelosi’nin resmi programında Tayvan yer almıyor, ancak basında çıkan haberlerde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın adayı ziyaret etmeyi planladığı bilgisi yer alıyor. Tayvan basını, ziyaretin Salı günü gerçekleşeceğini öne sürdü. Çin böylesi bir ziyaretin “ciddi sonuçları olacağı” uyarısında bulunmuş, Tayvan Boğazı’nda bir dizi askeri tatbikat ilan etmişti. Konu ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Şi Cinping arasındaki video konferans görüşmede de gündeme geldi. Çin Tayvan’ı ayrı bir ülke olarak tanımıyor ve kendi parçası olarak görüyor. Tayvan’ı 25 yıldır Amerikalı üst düzey bir yetkili ziyaret etmiyor. Pelosi’nin turu resmi olarak Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya’yı kapsıyor.<br> KİRBY: ABD’NİN TAYVAN POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ<br>Pelosi'nin ziyareti hakkındaki spekülasyonlar, bölgedeki askeri faaliyetlerin yükselmesiyle aynı zamana denk geldi. Kirby, ABD'nin Pasifik bölgesinde özgürce hareket etmeye devam etmekten “çekinmeyeceğini” söyledi. Ancak, Tayvan'a yönelik ABD politikasının değişmediğini birkaç kez vurgulayarak tansiyonu düşürmeye çalıştı. Washington, ada konusunda diplomatik olarak Pekin'i tanıyor ve Tayvan'ın tam bağımsızlık teklifine veya Çin'in adayı zorla ele geçirmesine karşı çıkıyor, ancak öte yandan Tayvan hükümeti ile de gayrıresmi ilişkilerini sürdürüyor. Kirby, “Hiçbir şey değişmedi\" dedi. \"Bunun sorun yaratması için kesinlikle bir sebep yok.\"<br> Pelosi'nin ofisi, Asya-Pasifik bölgesine atıfta bulunarak, gezinin \"karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetime odaklanacağını\" kaydetti. Açıklamada Tayvan'dan bahsedilmedi. Ancak ABD yetkililerinin ziyaretleri, heyetler varan kadar genellikle gizli tutuluyor. Çin'in Birleşmiş Milletler büyükelçisi Zhang Hun, Pazartesi günü böyle bir ziyareti \"çok tehlikeli, çok kışkırtıcı\" olarak nitelendirdi. Gazetecilere verdiği demeçte, \"ABD ziyareti gerçekleştirmekte ısrar ederse, Çin egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için sağlam ve güçlü önlemler alacaktır\" dedi. Tayvan’da yaşayan 23 milyon kişi, uzun süredir bir işgal olasılığıyla yaşıyor, ancak tehdit Çin Devlet Başkanı Xi Jinping döneminde arttı. Amerikalı yetkililer, desteklerini göstermek için sık sık Tayvan'a ihtiyatlı ziyaretlerde bulunuyor, ancak Pelosi’nin olası ziyareti yakın tarihteki en yüksek profilli ziyaret olacağı için ayrı bir önem taşıyor.<br> PELOSİ NEDEN TAYVAN’A GİTMEK İSTİYORDU ?<br>ABD kamuoyunda ve Kongre’de Tayvan’a güçlü bir destek var. 35 yıldan uzun süredir Kongre’de yer alan Pelosi, Çin’e eleştirel tavırlarıyla biliniyor. Bugüne kadar Pekin’in insan haklarını çiğnemesini eleştirdi, demokrasi yanlısı protestocularla buluştu, 1989’daki katliamı anmak için Tiananmen Meydanı’nı ziyaret etti. Pelosi’nin planı adayı Nisan ayında ziyaret etmekti. Fakat Covid testi pozitif çıkınca bu ziyareti ertelemek zorunda kaldı.<br> Sınırda savaş uçakları havalandı: Beyaz Saray’dan Çin’e uyarı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine yönelik haberler gelirken, İngiliz basınına konuşan bir kaynak Çin'in Salı sabahı Tayvan Boğazı'ndaki sınır hattı yakınlarında bir dizi savaş uçağı uçurduğunu söyledi.

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Tehdit mailleri gönderildi

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi’nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı açıklandı. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Pelosi'nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan hakkında bilgi yer almamıştı.

Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguluyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali’’ olarak değerlendiriyor.

Tayvan kuvvetleri 'II. Aşama'ya geçti

Batı adalarında konuşlanmış Tayvan kuvvetleri, savaşa hazır 'II. Aşama'ya geçti.

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Bu durum en son Üçüncü Tayvan Boğazı Krizi (1995-1996) sırasında gerçekleşmişti.