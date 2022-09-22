Seçim öncesi dezenformasyonla mücadele hamlesi: İtalya sosyal medya devleriyle masaya oturdu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Meta, dezenformasyonla mücadele için İçişleri Bakanlığı ile iş birliği yapacak.

İtalyan vatandaşları genel seçimlerde oy kullanmak için 25 Eylül'de sandık başına gidecek. Kovid-19 pandemisi süreci ve Ukrayna'daki savaş, seçmenlerin sandığa gitme konusundaki kararsızlığını artırdı.

Stratejik Diyalog Enstitüsü araştırmalarına göre, İtalya'da siyasi partilere olan güven, oldukça düşük seviyelere geriledi. Son çalışmalar vatandaşların yüzde 35 ila 44'ünün oy kullanmayacağını veya hala kararsız olduğunu gösteriyor.

Öte yandan sosyal ağlarda dolaşan yalan haber ve yanlış bilgiler, hem siyasetçileri hem de kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor.

Sky Italia bünyesindeki Sky TG24'te yer alan bir haberde, 1 Eylül'de Twitter ile bir anlaşmaya varan hükümet yetkililerinin, bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı barındıran Meta şirketiyle de masaya oturduğu belirtildi.

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Taraflar, 25 Eylül'de yapılacak seçimler öncesi dezenformasyonla mücadele için, iş birliği yapma kararı aldı. Meta, bu iş birliği kapsamında haberlerin doğruluğunu teyit etmek için İtalya İçişleri Bakanlığı ile çalışacak. Böylelikle kurumsal kaynaklardan gelen doğrulanmış ve güvenilir bilgilerin, sosyal medyada yayılması teşvik edilecek.

Meta, oy kullanacak yaşta olan vatandaşlar için Facebook'ta seçim hatırlatıcıları yayınlayacak. Kullanıcılar, bakanlığın web sitesine yönlendirilerek, doğrulanmış, güvenilir ve eksiksiz bilgi edinmeleri sağlanacak.

Instagram'da hikayeler, Twitter'da ise etiket çalışmalarıyla doğru bilgi akışı sağlanmaya çalışılacak.