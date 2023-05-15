Seçimin sevinci Bakü ve Brüksel'e de yansıdı

Seçimler sonrasında Cumhur İttifakının başarısı yurt genelinde coşkuyla karşılanmıştı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attılar,
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin heyecanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlandı. Yüzlerce kişi, Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde toplandı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhur İttifakı'nın seçimleri önde tamamlamasını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.
Azerbaycan'da konvoyla kutlama
Belçika polisi, kutlamalar sırasında bölgedeki bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı.
Azerbaycan'da da benzer görüntüler vardı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde oluşturulan konvoyla kutlama yapıldı.