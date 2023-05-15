Seçimin sevinci Bakü ve Brüksel'e de yansıdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmesine ilişkin ve partisinin beş milletvekili çıkarmasına ilişkin açıklamada bulundu. 21 sene sonra Milli Görüş'ün yeniden TBMM'ye taşındığını ifade ederek partisinin başarısından dolayı teşkilat mensuplarını tebrik eden Erbakan, bu sonuçla, anketlerinde partilerine yer vermeyen anket şirketlerinin manipülasyonlarının da ortaya çıktığını söyledi.