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Dünya

Seçimin sevinci Bakü ve Brüksel'e de yansıdı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimini Cumhur İttifakının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde tamamlaması sadece yurt içinde değil, yurt dışında da sevinçle karşılandı. Belçika'da yaşayan Türkler, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Azerbaycan'da da benzer kutlama görüntüleri vardı.

11:06 . 15/05/2023 الإثنين
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Seçimler sonrasında Cumhur İttifakının başarısı yurt genelinde coşkuyla karşılanmıştı.

Seçimler sonrasında Cumhur İttifakının başarısı yurt genelinde coşkuyla karşılanmıştı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıktılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attılar,


Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin heyecanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutlandı. Yüzlerce kişi, Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde toplandı.


Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhur İttifakı'nın seçimleri önde tamamlamasını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.


Azerbaycan'da konvoyla kutlama


Belçika polisi, kutlamalar sırasında bölgedeki bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı.


Azerbaycan'da da benzer görüntüler vardı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde oluşturulan konvoyla kutlama yapıldı.



#Cumhur İttifakı
#Cumhurbaşkanlığı
#seçim
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