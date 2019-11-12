Dünya Seçimle geldi darbeyle gitti Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksikaya sığındı
AMERİKA

Seçimle geldi darbeyle gitti: Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı

Seçimle geldi darbeyle gitti: Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı

Bolivya’da devlet karşıtı protestolar sebebiyle istifa eden Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, Pazartesi gecesi Meksika’ya gitti. Morales yaptığı paylaşımda Meksika’ya gittiğini doğruladı ve aynı zamanda ‘daha güçlü ve daha enerjik’ bir şekilde Bolivya’ya geri dönme sözü verdi.

Haber Merkezi DHA
Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales.
Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales.

Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) Bolivya’da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde Morales'in ‘açıkça manipülasyon’ yaptığı ve seçimlerde ‘ciddi güvenlik hataları’ yer aldığı açıklaması sonrası ülke genelinde başlayan protestolara polis güçleri de dâhil olmuştu. Bunların ardından ordu, canlı yayında okuduğu bildiri ile Morales'in istifasını talep etmiş ve Morales de durumu bir 'darbe' olarak nitelendirerek başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.

Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
OYNAT 01:10
Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.
Söz konusu gösteriler devam ederken, Morales Pazartesi günü Bolivya’nın Chimore kentinden Meksika’ya hareket etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Morales’in ‘Meksika’ya güvenli bir şekilde ulaşmak için’ uçağa bindiğini açıklarken, Morales’in uçaktan bir fotoğrafını paylaşarak ‘Mevcut uluslararası kurallara göre Morales artık Meksika kruması altında. Sağlığın artık güvende’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun

"Yakında daha güçlü ve daha enerjik bir şekilde geri döneceğim"

Morales ise yaptığı paylaşımda Meksika’ya gittiğini doğruladı ve aynı zamanda ‘daha güçlü ve daha enerjik’ bir şekilde Bolivya’ya geri dönme sözü verdi.
Morales, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kardeşlerim, bize sığınma teklifi veren kardeş kasabamıza minnettar bir şekilde Meksika’ya gidiyorum. Ülkeyi politik sebeplerle terk etmek beni çok üzüyor, fakat ben bu konuda her zaman muallaktaydım. Yakında daha güçlü ve daha enerjik bir şekilde geri döneceğim.”

Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
OYNAT 01:08
Bolivya’da göstericiler hükümet binasına girmeye çalıştı
Bolivya'da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericiler La Paz'ın merkezi Plaza Murillo'da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı.

Morales’in ülkeden ayrılması sonrası Salı günü, Bolivya Savunma Bakanı Javier Savaleta da, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını açıkladı. İstifasının yanında ülkede devam eden protestolarda, eylemcilere karşı askeri bir güç uygulanması emri vermediğini söyleyen Savaleta, şunları yazdı:

“Ordu sıralamasında bütünlüğü sağlamak için Savunma Bakanı görevimden ayrılıyorum. Biz askerlerimize asla ellerindeki silahları kendi insanlarına kullanmaları emri vermedik ve bunu asla yapmayız. Bizim oluşturduğumuz Bolivya’da asker, gücünü insanlara karşı değil, onlarla omuz omuza ülkesini korumak için kullanır."

Bolivya’da darbenin ardından iç savaş tehlikesi
DÜNYA
Bolivya’da darbenin ardından iç savaş tehlikesi

Evo Morales Bolivya'dan ayrılıp Meksika'ya iltica etmek üzere yola çıktı
DÜNYA
Evo Morales Bolivya'dan ayrılıp Meksika'ya iltica etmek üzere yola çıktı
Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

​Türkiye'nin ikinci en büyüğü enerji üretimine hazırlanıyor.
Egzozcuya 600 bin TLlik ihale

Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

​Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli şirkete 'çağırma usulü' ihale.
Bana Robin Hood deyin

Bana
'Robin Hood' deyin

​Veresiye defterlerini kapatıp 1000'er TL dağıttı.
İlişkiler için son fırsat

İlişkiler için son fırsat

Erdoğan'ın Washington ziyareti sancılı dönemi sonlandırabilir.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Bu anneler gelmese<br> okul gezileri olmaz

Bu anneler gelmese
okul gezileri olmaz

​Alouane, okul gezilerinde başörtüsünü yasaklamaya hazırlanan Fransa'daki çifte standardı anlattı.
Kadın turiste <br>demir sapladı

Kadın turiste
demir sapladı

İstanbul'daki dehşette, saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi.
Denizde<br>büyüyen tehlike

Denizde
büyüyen tehlike

Marmara ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.
Ucuza<br>20 milyon m2 arazi

Ucuza
20 milyon m2 arazi

81 ilde yer alan arsalar için tek bir şart bulunuyor.
Dünyada az<br>sayıda ülkede var

Dünyada az
sayıda ülkede var

​Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı.

Yerin dibine batsın<br>PKK/PYD denilen lanetler

Yerin dibine batsın
PKK/PYD denilen lanetler

​HDP önünde 71 gündür evlat nöbeti tutan annenin isyanı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Süper Lig'in <br>penaltı dosyası

Süper Lig'in
penaltı dosyası

11 haftada sadece 3 takım beyaz noktaya gitmedi.
Kahraman vatandaş

Kahraman vatandaş

​Hırsızları apartmana kilitleyip polise teslim etti.
Belgeleriyle nasıl <br>bir katil olduğunu belirteceğiz

Belgeleriyle nasıl
bir katil olduğunu belirteceğiz

Ziyaret öncesi ABD'ye terörist 'Mazlum Kobani' mesajı.
SAS Timleri imha etti<br>

SAS Timleri imha etti

Töröristler, sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzaklamış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.