Sednaya’nın müdürü yakalandı

24/05/2026, Pazar
Muhammed İmad Mahrez.
Suriye’de, devrik Esed rejimi döneminde rejimin işkence üssü olan Seydnaya Hapishanesi’nin Müdürü Muhammed İmad Mahrez’in yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mahrez’in ülkenin orta kesimindeki Hama’da düzenlenen bir operasyonda ele geçirildiği bildirildi. Seydnaya Hapishanesi, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) tarafından “İnsan Mezhabahanesi” olarak nitelenmişti. Amnesty’nin 2017 yılında yayınladığı raporda, Seydnaya’da 2011 yılı ile 2015 yılları arasında en az 13 bin mahkumun infaz edildiği bilgisi verilmişti. İşkence üssü olarak nam salan hapishanede kaç mahkumun infaz edildiği ise hâlâ tespit edilemiyor.



