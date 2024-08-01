Şehit İsmail Haniye için Tahran'da tören: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'da kaldığı konuta İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu. Hamas, Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Öte yandan Haniye’nin şehadetinin ardından geçmiş dönemde katıldığı bir yayında verdiği demeç akıllara geldi. İsmail Haniye, Filistin davasının ağır olduğunu belirterek, “Bu, bedelleri olan bir sorumluluktur ve biz bu bedelleri ödemeye hazırlıklıyız. Allah yolunda, Filistin ve ümmetin onuru için şehitliğe hazırız.” ifadelerini kullanmıştı.