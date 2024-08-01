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Şehit İsmail Haniye için Tahran'da tören: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İsmail Haniye'nin cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

08:24 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:41 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hamas lideri İsmail Haniye için Tahran'da tören
Hamas lideri İsmail Haniye için Tahran'da tören

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi.

Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı. Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Naaşı Doha'ya nakledilecek

Şehit İsmail Haniye için İran'ın başkenti Tahran'da resmi ve halka açık bir cenaze töreni düzenlendi. Hamas lideri Haniye'nin naaşı aynı bugün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya nakledilecek.

Şehit liderin ruhu için 2 Ağustos'ta cuma namazının ardından Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra naaşı Luseyl'deki mezarlığına defnedilmek üzere son mekanına nakledilecek.

Haniye'nin şehadeti böyle duyurulmuştu



#İsmail Haniye
#Tahran
#cenaze töreni
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