Dünya Sel felaketinde ölüm sayısı 1000e yaklaşan Pakistanda ulusal acil durum ilan edildi
ASYA

Sel felaketinde ölüm sayısı 1000'e yaklaşan Pakistan'da ulusal acil durum ilan edildi

Pakistan hükümeti, sellerin şu ana kadar 343'ü çocuk olmak üzere 937 vatandaşın canını alması ve en az 30 milyon kişiyi evsiz bırakmasının ardından ulusal acil durum ilan etti.

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Haber Merkezi Diğer
Sel felaketinde ölüm sayısı 1000e yaklaşan Pakistanda ulusal acil durum ilan edildi
Pakistan'daki sel felaketinde mahsur kalmış insanlar.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na (NDMA) göre, Sindh Eyaleti 14 Haziran Perşembe gününden itibaren sel ve yağmurla ilgili olaylar nedeniyle 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Belucistan 234 ölüm bildirirken, Hayber Pakhtunkhwa ve Pencap Eyaleti sırasıyla 185 ve 165 ölüm kaydetti. Pakistan işgali altındaki Keşmir'de 37 kişi hayatını kaybederken, mevcut muson yağmurları sırasında Gilgit-Baltistan bölgesinde dokuz kişinin öldüğü açıklandı.

NDMA'YA göre Pakistan Ağustos ayında ortalama 48 mm'nin aksine yüzde 241'lik bir artışla 166,8 mm yağmur aldı. yerel haberlere göre, en çok etkilenen bölgeler olan Sindh ve Belucistan, muson tufanında sırasıyla yüzde 784 ve yüzde 496'lık bir artışa tanık oldu.

Gazetenin haberine göre, yağışlardaki anormal artış ülke genelinde, özellikle Pakistan'ın güney kesiminde, şu anda sular altında kalan Sindh'in 23 ilçesinin çaresiz durumda olduğu bildirildi.

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