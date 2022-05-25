Dünya Selçuk Bayraktar Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak
ASYA

Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak

Bu yıl Azerbaycan’da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST” hazırlıklarını incelemek üzere Bakü’ye gelen Selçuk Bayraktar, “Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Selçuk Bayraktar: Beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak
Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST” hazırlıklarını incelemek üzere Crystall Hall’e geldi. Bayraktar, TEKNOFEST 2022 ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk defa yurt dışında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’in Azerbaycan’da olmasından dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Bayraktar, “Şimdiden TEKNOFEST’in coşkulu bir şekilde gelmesine şahit olmak ayrı bir heyecan. Benim gördüğüm kadarıyla bizim beklentimizden çok daha yüksek bir katılım olacak. İlk yılından daha az katılım olur diye düşünüyorduk ama çok coşkulu geçecek gibi görünüyor. Bu sabah gençlerle görüştüm. Katılım da çok iyi, heyecan gayet iyi. Organizasyonun da şimdiye kadar yaptığı çalışmalar çok başarılı” dedi.

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"TEKNOFEST gece gündüz yaşayacak"

TEKNOFEST nedeniyle 4 gün boyunca çok renkli aktivitelerin olacağını ifade eden Bayraktar, “Gün boyunca bu sahneden farklı farklı yapılan şovların, uçuş şovlarının veya öğrencilerimizin geliştirdikleri teknolojilerin tanıtımı yapılacak. Bunun yanında başka gösteriler de olacak. Akşamları 4 gün boyunca burada konserler olacak. O yüzden TEKNOFEST hem gündüz, hem akşam, hem gece yaşayacak inşallah” diye konuştu.


"TEKNOFEST için farklı ülkelerden de talepler aldık ancak öncelikle Azerbaycan’da yapmak istedik"


TEKNOFEST’in Türkiye’deki mottosunu hatırlatan Bayraktar, “Azerbaycan’da ise ’bir uşak gelsin, bir tayyareye değsin’, belki ileride ülkelerimizin savunmasında kullanılacak tayyareleri yapacak, PUA’ları yapacak, ülkelerimizin kozmosa çıkmasına vesile olacak” dedi.
Bayraktar, TEKNOFEST’in yapılması için farklı ülkelerden de talepler aldıklarını ancak öncelikle Azerbaycan’da yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Bayraktar ilk demecini Yeni Şafak'a verdi
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Selçuk Bayraktar ilk demecini Yeni Şafak'a verdi
Teknofest Azerbaycan'ın açılışı öncesi, festivalin düzenleneceği Cyrstal Hall'de basın mensuplarıyla alan gezisi yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk demecini Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz ve Furkan Kılıç'a verdi.

Selçuk Bayraktar, 'MİG'le uçuş yaptınız. Nasıl bir duygu Selçuk Bey?' sorusunu 'Hayalimdi' şeklinde yanıtladı.

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TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Bakü'ye gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.


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