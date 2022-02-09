Dünya Selçuk Bayraktardan Baküdeki Ganimetler Parkına ziyaret Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun
ASYA

Selçuk Bayraktar'dan Bakü'deki Ganimetler Parkı'na ziyaret: Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı’nı ziyaret etti. Zaferde kilit rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'ların mimarı olan Bayraktar, "Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan Baküdeki Ganimetler Parkına ziyaret: Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun
​Selçuk Bayraktar'dan Bakü'deki Ganimetler Parkı'na ziyaret

Karabağ'da işgalci Ermenistan güçlerine karşı elde edilen zaferde önemli bir rolü olan Bayraktar TB2'lerin mimarı olan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'daki TEKNOFEST için ülkede yapılan toplantıya katıldı.

Bayraktar, daha sonra başkent Bakü'de bulunan ve zaferde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'na ziyarette bulundu.

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ZAFERİN SAHİBİ RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN"

  • "Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı’nı ziyaret ettik. Bu vesile ile bir kez daha zaferin mimarı tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun."

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