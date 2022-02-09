Selçuk Bayraktar'dan Bakü'deki Ganimetler Parkı'na ziyaret: Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun

Karabağ'da işgalci Ermenistan güçlerine karşı elde edilen zaferde önemli bir rolü olan Bayraktar TB2'lerin mimarı olan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'daki TEKNOFEST için ülkede yapılan toplantıya katıldı.

Bayraktar, daha sonra başkent Bakü'de bulunan ve zaferde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'na ziyarette bulundu.

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ZAFERİN SAHİBİ RABBİMİZE ŞÜKÜRLER OLSUN"

"Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı’nı ziyaret ettik. Bu vesile ile bir kez daha zaferin mimarı tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hayırla yad ediyoruz. Zaferin sahibi Rabbimize şükürler olsun."

GÜNDEM Bakü TEKNOFEST büyük onur: 26-29 Mayıs'ta Azerbaycan'da yapılacak