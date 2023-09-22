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Dünya

Sembol şehirde ilk müzakere: Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer yakın zamanda tekrar bir araya gelecek

Azerbaycan’ın Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni unsurlarına yönelik anti-terör operasyonunun başarıyla sonuçlanmasından sonra taraflar sembol şehir Yevlah'ta bir araya geldi. Yevlah, 1988’de Ermenistan ablukasının başladığı yer olarak biliniyor. Ayrılıkçı grupların silahlarını bırakmalarının ele alındığı toplantı 1,5 saat sürdü. Yapıcı bir havada geçen toplantıda ikinci kez bir araya gelinmesi kararı alındı.

04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İki tarafın yakın zamanda tekrar görüşeceği belirtildi.

İki tarafın yakın zamanda tekrar görüşeceği belirtildi.

Ermeni ayrılıkçı terör gruplarının Karabağ’da aylar süren provokasyonlarının ardından anti-terör operasyonu başlatan ve 24 saat içinde zafer elde eden Azerbaycan, isteklerinin karşılanması ve ayrılıkçı unsurların kayıtsız şartsız teslim olması üzerine operasyona son verdi ve diyalog süreci başladı. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri ve Azerbaycanlı yetkililer arasında dün yapılan ve 1,5 saat süren görüşmeye farklı ülkelerden basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Toplantı, 1988’de ilk Ermenistan ablukasının başladığı ve Azerbaycan topraklarının işgaline zemin hazırlandığı sembolik Yevlah şehrinde yapıldı.


Tekrar görüşecekler

Azerbaycan adına görüşmeye Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katıldı. Ermeni nüfusu görüşmede Sergey Martirosyan ve David Melkumyan temsil ederken, toplantıda Rus barış gücünden de bir temsilci yer aldı. Rus basınına konuşan bir Ermeni temsilci, görüşmede nihai bir anlaşmaya varılmadığını söylerken, Azerbaycanlı temsilci de Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasındaki tüm sorunların bir toplantıda çözülmesinin beklenemeyeceğini kaydetti.


Entegrasyon planları sunuldu

Yapıcı ve olumlu bir ortamda geçen toplantıda, Karabağ’daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu, altyapının restorasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına dayalı faaliyetlerin düzenlenmesi konuları ele alındı. Yeniden entegrasyon planları Memmadov tarafından sunuldu. Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’nın terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınmasına ilişkin 20 Eylül tarihli açıklamasında yansıtılan hususların hızla hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. Silah bırakıp kendilerini lağvetme kararı alan Ermeni ayrılıkçılar delegasyonundan bir temsilci, silahlarını teslim etmeden önce Bakü yönetiminden güvenlik garantisi almak istediklerini ifade etti.


İnsani yardım talebi

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerinin temsilcileri, sosyal ve insani konuların tartışılması bağlamında özel bir yakıt ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda gıda ürünleri şeklinde insani yardım da istediler. Toplantı sonucunda Ermeni tarafının talepleri olumlu karşılandı. Özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerine yönelik ihtiyaçların hızla akaryakıt ve insani destek sağlanması planlanıyor. Bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.


Aliyev Putin’i aradı

Öte yandan Rus basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. Aliyev, anti-terör operasyonu kapsamında ölen, 5 Rus askeri için özür diledi.


#Karabağ
#Azerbaycan
#Ermenistan
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