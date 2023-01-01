Karabağ-Hankendi Operasyonu sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
50 yıldır hukuksuz şekilde işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı.
Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı.
Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.
Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Rusya: Operasyona müdahale etmeyeceğiz
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyon sonrası Rusya'dan ilk açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
'Kan dökülmesini durdurmaya çağırıyor'
Karabağ'daki durumun aniden gerginleşmesinden ötürü Moskova'nın endişeli olduğunu belirten Zaharova, "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.
'Sorununun çözümüyle ilgili bütün adımlar üçlü bildiride yazılı'
Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bütün adımların Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirisinde yazılı olduğunu kaydeden Zaharova, son zamanlarda Rusya ve uluslararası aracıların bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için çabalar ortaya koyduğunu vurguladı.
'Taraflarla temas halindeyiz'
Zaharova, bölgedeki Rus askeri güçlerinin "barış gücü" görevini yerine getirdiğini söyleyerek, bu güçlerin komutanlarının sürekli taraflarla temas halinde olduğunu bildirdi.
- Rus barış gücü nedir?
- Rusya Kara Kuvvetleri'nin 15. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı tarafından sağlanan ve Korgeneral Rüstem Muradov liderliğindeki 1.960 askerli Rus barış gücü, Ermenistan ve Azerbaycan'ın ateşkes şartlarını uygulayıp uygulamadıklarını izlemek için antlaşma kapsamında bölgeye sevk edildi.
- Hankendi yakınlarına yerleşen barış gücü, Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca ve Laçın Koridoru boyunca gözlem noktaları kurdu.
- 17 Kasım 2020'de Rus barış güçleri, her iki tarafın ölü askerlerinin cesetlerini bulunması ve değişimi konusunda Uluslararası Kızıl Haç Komitesine yardım etmeye ve 23 Kasım 2020'de bölgedeki mayınları temizleme operasyonlarına başladı.
- 22 Kasım 2020'ye kadar 25 bin yerinden edilmiş Ermeni bölgeye geri döndü.
- 10 Aralık'ta Hankendi'nin defacto belediye başkanı, yaklaşık 18 bin yerinden edilmiş Ermeni'nin şehre geri döndüğünü bildirdi.
- 11 Aralık'ta bir Ermeni'ye ait sivil araç, Hankendi-Askeran karayolunda Rus barış güçlerine ait bir kamyonla çarpıştı.