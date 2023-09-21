Karabağ tamamen özgür

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından önceki gün Karabağ’da Ermeni ayrılıkçı gruplara karşı başlatılan anti-terör operasyonu, 24 saatte başarıyla tamamlandı. İlk gün yoğun hava saldırılarına maruz kalan ve 90’a yakın mevziyi kaybeden Ermeni ayrılıkçılar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dün yaptığı “Beyaz bayrak çekin” çağrısına uyarak silahlarını bıraktı ve teslim oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karabağ’ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli anti-terör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Azerbaycan böylece 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü mutabakat metninde öngörüldüğü üzere başta Hankendi olmak üzere Karabağ’ın tamamında anayasal düzeni sağlayacak.

Tüm silahları teslim ediyorlar

Varılan ateşkes anlaşmasına göre, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıp savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılacak. Ayrıca Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekilirken, yasa dışı Ermeni silahlı gruplar da feshedilecek. Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülecek süreçlerde Ermeni unsuların tüm silah, mühimmat ve ağır araçlarını teslim edeceği de bildirildi. Paylaşılan görüntülerde Ermeni birliklerinin mevzilerini terk ettiği görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Azerbaycan, Karabağ’daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır” ifadesini kullandı.Hacıyev ayrıca Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladğını belirtti.

Müzakereler Yevlah’ta olacak

Buna eş olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nden yapılan açıklamada, bugün Yevlah şehrinde Karabağ’daki Ermeni nüfusunun temsilcileri ile yeninden entegrasyon konularının müzakere edileceği bir toplantı yapılacağı bildirildi.

90’dan fazla mevzi kazanıldı

Operasyonla ilgili ayrıntıları paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ’daki Ermenistan silahlı güçlerinin 90’dan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 7 askeri araç, 4 havan topu, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracının Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini açıkladı.

Erivan’a Rusya şoku

Azerbaycan’a karşı sahada ağır darbe alan Ermeni ayrılıkçılar, uluslararası arenada da darbe yedi. Karabağ’daki gayrimeşru yönetimin en çok bel bağladığı ülke olan Rusya, Ermeni tarafının Karabağ konusunda kendilerine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Hukuki açıdan Azerbaycan’ın kendi topraklarındaki eylemleri söz konusudur. Şu anda arşivler açısından önemli bir başka husus da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan’ın 1991 itibarıyla olan topraklarını tanımasıdır. Bu, Ermeni tarafının Karabağ’ı Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

Paşinyan: Dahlimiz yok

Salı günü Karabağ’da Ermenistan ordusuna bağlı bir silahlı unsuru bulunmadığını söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve ayrılıkçı Karabağ rejiminin temsilcilerinin müzakere masasına oturma kararının ardından yaptığı açıklamada “Ermenistan, Azerbaycan ve Karabağ temsilcileri arasındaki anlaşmanın hazırlanmasına dahil olmadı” dedi. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan da Karabağ’daki Ermeniler’in “teorik olarak Azerbaycan’ın hakimiyeti altında yaşayabileceğini” ifade etti.

2 bin sivil gönüllü tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin Karabağ’ı gönüllü terk ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, salı gününden bu yana Karabağ bölgesinden bin 49’u çocuk olmak üzere 2 binden fazla sivilin tahliye edildiği belirtildi. Öte yandan Ermenilerin toplu halde Hocalı’dan ayrıldığı görüntüler de sosyal medyada yayınlandı.

Karabağ’da egemenliğimiz sağlandı

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerine karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanması sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi. Karabağ’daki operasyonun başarıyla tamamlanması sonucu Azerbaycan’ın egemenliğini yeniden sağladığını belirten Aliyev, Karabağ’daki yasadışı Ermeni güçlerin Azerbaycan’ın şartlarını kabul ettiği söyledi. Aliyev, “Şartlarımız kabul edilirse askeri operasyonlarımız durduracağımızı söylemiştik ve bugün saat 13.00’de ateşkes ilan edilmiştir” dedi.

SİLAHLAR TESLİM EDİLİYOR

Yasadışı Ermeni silahlı birliklerinin silahlarını teslim etmeye başladıklarını belirten Aliyev, “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor. Yasadışı Ermeni silahlı birliklerinin çıkarılma süreci başladı” dedi. Operasyon öncesinde sivil halkın korunması yönünde kesin talimat verdiğini vurgulayan Aliyev, şunları kaydetti: Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Karabağ’da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır.”

Rus Barış Gücü’ne provokatif saldırı

Karabağ’da Rus Barış Gücü devriyesine saldırı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dzhanyatag köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü birliğinin bulunduğun araca silahlı saldırı düzenlendiği aktarılarak, saldırıda araçta bulunan askerlerin hayatını kaybettiğini duyuruldu. Saldırı sonrası Rus ve Azerbaycan tarafların olay yerinde çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, “Soruşturma makamlarının Rus ve Azerbaycanlı temsilcileri, olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için olay yerinde çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kaç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Antony Blinken

Yine terörden yana oldular

Azerbaycan’ın meşru haklarını ısrarla görmezden gelen ABD, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) ise, bir kez daha terörden yana olarak Azerbaycan’ın Karabağ’da, kendi topraklarında operasyon gerçekleştirmesine karşı çıktılar. Fransa, “Karabağ’daki saldırıya güçlü bir yanıt verilmesi için ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz” derken, Almanya ve ABD ise Azerbaycan’ın terör operasyonunu devletlerarası bir çatışma gibi lanse ederek Bakü yönetimine operasyonu durdurma çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Paşinyan’la görüşmesinde “Azerbaycan’ın askeri hamleleri sebebiyle derin endişe duyduğunu” belirterek anti-terör operasyonunun durması yönünde çağrı yaptı. ABD, Fransa ve Almanya, daha önce Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye karşı yaptığı askeri operasyonlara da karşı durmuştu. PKK ve uzantılarına desteklerini sık sık ilan eden bu ülkeler, Ankara’yı da teröre karşı hamleleri sebebiyle sık sık eleştiriyor.











