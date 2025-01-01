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Şengen genişledi: Bulgaristan ve Romanya fiilen dahil oldu

Şengen genişledi: Bulgaristan ve Romanya fiilen dahil oldu

10:231/01/2025, Çarşamba
AA
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Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen, yeni üyelerle genişletildi.
Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen, yeni üyelerle genişletildi.

Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılım kararı yürürlüğe girdi.

AB Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Şengen'e fiilen dahil oldu.


İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı.


Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Şengen'e dahil edilmişti.



Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı.


Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, Sofya ve Bükreş'in Şengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.


  • Şengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.


#bulgaristan
#Romanya
#Şengen

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