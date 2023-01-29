Şentop Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali'yle görüştü

|
TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Meclis Başkanı Bugali ile iki ülke ilişkilerini görüştü.
Şentop, 2021 yılında 4,1 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de yüzde 28’lik artışla 5,3 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.
Şentop, iki ülke arasında her alanda gelişen ilişkilerin önemli bir ayağını da parlamentolararası ilişkilerin oluşturduğunu söyledi.
İSİPAB toplantısının İslam dünyasının ortak sorunlarının ele alındığı önemli platformlardan biri olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Şentop, dünyanın dört bir yanında İslam ülkeleri dışında yaşayan 400 milyon Müslüman'ın sistematik veya münferit insan hakları ihlallerine maruz kaldığını söyledi.
Türkiye’nin İSİPAB dönem başkanlığı çerçevesinde kuruluşunu sağladığı "Müslüman Topluluklar ve Azınlıklar Komitesi"nin yaptığı çalışma neticesinde kapsamlı bir rapor hazırladığını belirten Şentop, şunları söyledi:
TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB’ın 17. Konferansı’na ev sahipliği yapan Cezayir’e dün akşam gelmişti.