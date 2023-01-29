TBMM Başkanı Şentop Cezayir'de: Batılı ülkelere 'iki yüzlülük' eleştirisi

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TBMM Başkanı Şentop, Umman Şura Meclis Başkanı Nasır el-Maveli ile görüştü.
Şentop, iki ülke arasında her alanda ilerleyen ilişkilerin önemli bir ayağını da parlamentolar arası ilişkilerin oluşturduğunu söyledi.
İSİPAB toplantısının, İslam dünyasının ortak problemlerinin ele alındığı önemli platformlardan biri olduğunu kaydeden Şentop, dünyanın dört bir yanında Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan 400 milyon Müslümanın sistematik veya münferit insan hakkı ihlallerine maruz kaldığını anımsattı.
Şentop, Türkiye'nin İSİPAB dönem başkanlığı çerçevesinde kuruluşunu sağladığı İSİPAB çatısı altındaki "Müslüman Topluluklar ve Azınlıklar Komitesi"nin, yaptığı çalışma neticesinde kapsamlı bir rapor hazırladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şentop görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri artırma kararlılığını dile getirerek, özellikle enerji, sağlık, eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilebileceğini vurguladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile görüştü.