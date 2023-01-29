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Dünya

TBMM Başkanı Şentop Cezayir'de: Batılı ülkelere 'iki yüzlülük' eleştirisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'de bir dizi resmi temasta bulundu. İSİPAB toplantısının, İslam dünyasının ortak problemlerinin ele alındığı önemli platformlardan biri olduğunu kaydeden Şentop, Müslüman Topluluklar ve Azınlıklar Komitesi'nin kapsamlı bir rapor hazırladığını belirterek, "Batılı ülkeler, Müslümanlar söz konusu olduğunda iki yüzlü bir tavırla bizzat kendi değer ve normlarını görmezden gelmektedir. Rapor, bu hakikatleri göstermesi açısından oldukça kıymetli olacaktır" ifadelerini kullandı.

17:39 . 29/01/2023 Pazar
AA
TBMM Başkanı Şentop, Umman Şura Meclis Başkanı Nasır el-Maveli ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Umman Şura Meclis Başkanı Nasır el-Maveli ile görüştü.

Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'in başkenti Cezayir'de ilk olarak Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerde kısa dönemde kaydedilen mesafeden duyulan memnuniyeti dile getiren Şentop, "İlişkilerimizin güven, karşılıklı anlayış ve ortak menfaatler çerçevesinde gelişmesi, bölgemizin istikrar ve refahı bakımından da önem arz ediyor" ifadesini kullandı. Şentop, 2021'de 4,1 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de yüzde 28'lik artışla 5,3 milyar dolara yükseldiğini bildirerek, bu rakamın artmasının önemine işaret etti. Meclis Başkanı Şentop, Türk savunma sanayisi ürünlerinin son dönemde ortaya koyduğu performans ve başarının tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirterek,
"Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayisi alanında işbirliğini güçlendirmek için daha sıkı çalışmalıyız"
dedi.

Şentop, iki ülke arasında her alanda ilerleyen ilişkilerin önemli bir ayağını da parlamentolar arası ilişkilerin oluşturduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Bugali ile görüştü.




Müslüman azınlık ve topluluklara yönelik insan hakkı ihlalleri raporlanacak


İSİPAB toplantısının, İslam dünyasının ortak problemlerinin ele alındığı önemli platformlardan biri olduğunu kaydeden Şentop, dünyanın dört bir yanında Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan 400 milyon Müslümanın sistematik veya münferit insan hakkı ihlallerine maruz kaldığını anımsattı.


Şentop, Türkiye'nin İSİPAB dönem başkanlığı çerçevesinde kuruluşunu sağladığı İSİPAB çatısı altındaki "Müslüman Topluluklar ve Azınlıklar Komitesi"nin, yaptığı çalışma neticesinde kapsamlı bir rapor hazırladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSİPAB üyesi olmayan ülkelerde Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret suçlarının ciddi bir şekilde arttığı ve zaman zaman devlet politikası olarak desteklendiği tespiti yapılmıştı. Bundan sonraki süreçte, bu komite İSİPAB üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlık ve toplulukların insan hakkı ihlallerini raporlayacak, bunun için çeşitli çalışmalar, araştırmalar ve saha ziyaretleri gerçekleşecektir. Komitenin ilk raporunun hazırlıkları çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerinden Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları Almanya, Fransa ve yine Müslümanların azınlıkta olup ciddi hak ihlallerine maruz kaldıkları Myanmar örnekleri üzerinde çalışıldı. Batılı ülkeler, Müslümanlar söz konusu olduğunda iki yüzlü bir tavırla bizzat kendi değer ve normlarını görmezden gelmektedir. Rapor, bu hakikatleri göstermesi açısından oldukça kıymetli olacaktır."
TBMM Başkanı Şentop, Kotdivuar Ulusal Meclis Başkanı Bictogo ile görüştü.

Bictogo ve Mevali ile görüşme


TBMM Başkanı Mustafa Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında
Fildişi Sahili (Kotdivuar Cumhuriyeti) Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo
ve beraberindeki heyetle de görüştü.

Şentop görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri artırma kararlılığını dile getirerek, özellikle enerji, sağlık, eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilebileceğini vurguladı.

Şentop, 17. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'in başkenti Alger'de, Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Halid Bin Hilal el-Mevali ile bir araya geldi.

Umman Sultanlığı Şura Meclisi Başkanı Halid Bin Hilal el-Mevali
ile de bir araya gelen Şentop, son dönem ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile Umman'ın birçok bölgesel meselede benzer görüşleri paylaştığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile görüştü.


Cezayir’de resmi temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso Geçiş Dönemi Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile bir araya geldi. TBMM’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada,
“Görüşmede, Parlamentolar arası diyalog ve ikili ilişkiler ele alındı”
denildi.

#TBMM
#Mustafa Şentop
#Cezayir
32 dakika önce
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TBMM Başkanı Şentop Cezayir'de: Batılı ülkelere 'iki yüzlülük' eleştirisi
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