Seul'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Güney Korelilerin kendileriyle izinsiz herhangi bir iş yapmasını yasaklayan bu hareket, rakipler arasında çok az mali anlaşma olduğu için büyük ölçüde sembolikti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin silahlanmasına cevap olarak Kuzey Kore'den toplamda sekiz kişi ve yedi şirkete uyguladığı yaptırımları açıkladı.

AP'ye göre Güney Kore yaptırımları, ABD Hazine Bakanlığı'nın Kuzey Kore'nin iktidardaki İşçi Partisi'nin ülkenin nükleer ve balistik silah geliştirmesine destek sağlayan üç üyesine yaptırım uyguladığını açıklamasından kısa bir süre sonra açıklandı.

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