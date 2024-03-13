Şeytanın aklına gelmez: Ölen arkadaşlarının parası için cesedini ATM'ye taşıdılar

ABD'den dünya kamuoyuna bu kadar da olmaz dedirten bir olay yansıdı.





Ohio eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Douglas Layman hayatını kaybetti.





Layman'ın iki oda arkadaşı Loreen B. Feralo ve Karen Kasbohm, ölen arkadaşlarının parasını çekebilmek cesedi ATM'ye götürdü.





Cesedi ATM'ye kadar taşıdılar





Polis şefi Robert B. Stell'in açıklamasına göre, ismi açıklanmayan üçüncü bir kişi de yardımcı oldu ve Layman'ın cesedi banka ATM'sine götürüldü.





Stell, cesedi aracın ön koltuğuna oturtarak tanıdık bir banka şubesine giden iki kişinin, tanıdık bir banka personelinin yardımıyla "açıklanmayan bir miktar" çektiklerini açıkladı.





Tıp merkezinin önüne bırakıp kaçtılar





Stell açıklamasında, ikilinin para çektikten sonra cesedi Ashtabula İlçesi Tıp Merkezi'ne bırakıp hastane personeline bilgi vermeden hızla oradan ayrılmasıyla olayın ortaya çıktığını söyledi.





Yetkililer, şüphelilerin mahkemeye çıkarıldığını doğruladı ancak ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.











