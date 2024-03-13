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Dünya

Şeytanın aklına gelmez: Ölen arkadaşlarının parası için cesedini ATM'ye taşıdılar

Ohio eyaletinde yaşamını yitiren 80 yaşındaki Douglas Layman'ın cesedinin, iki kadın arkadaşı tarafından bankadan para çekebilmek için ATM'ye götürüldüğü ortaya çıktı.

10:26 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:26 - 13/03/2024 Çarşamba
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ABD'de İki kadın, arabanın ön koltuğunda oturan ölü adamı para çekmek için bankaya götürmekle suçlandı.
ABD'de İki kadın, arabanın ön koltuğunda oturan ölü adamı para çekmek için bankaya götürmekle suçlandı.

ABD'den dünya kamuoyuna bu kadar da olmaz dedirten bir olay yansıdı.


Ohio eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Douglas Layman hayatını kaybetti.


Layman'ın iki oda arkadaşı Loreen B. Feralo ve Karen Kasbohm, ölen arkadaşlarının parasını çekebilmek cesedi ATM'ye götürdü.


Cesedi ATM'ye kadar taşıdılar


Polis şefi Robert B. Stell'in açıklamasına göre, ismi açıklanmayan üçüncü bir kişi de yardımcı oldu ve Layman'ın cesedi banka ATM'sine götürüldü.


Stell, cesedi aracın ön koltuğuna oturtarak tanıdık bir banka şubesine giden iki kişinin, tanıdık bir banka personelinin yardımıyla "açıklanmayan bir miktar" çektiklerini açıkladı.


Tıp merkezinin önüne bırakıp kaçtılar


Stell açıklamasında, ikilinin para çektikten sonra cesedi Ashtabula İlçesi Tıp Merkezi'ne bırakıp hastane personeline bilgi vermeden hızla oradan ayrılmasıyla olayın ortaya çıktığını söyledi.


Yetkililer, şüphelilerin mahkemeye çıkarıldığını doğruladı ancak ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.




#ABD
#Ohio
#atm
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