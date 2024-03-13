ABD'li senatörlerden Biden'a çağrı: İsrail'e silah göndermeyi durdur

ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği günden bu yana sergilediği hareketler gündem olmaya devam ediyor. Biden'ın sık sık hareketsiz kalması, kontrolün kendinde olmadığı yönündeki yorumların artmasına neden oluyor. Son olarak bir etkinliğe katılan Joe Biden, basın mensuplarının soru sormasını istemedi. 'Soru almasam iyi olacak. Başım belaya girebilir.' ifadelerini kullanan Biden'ın şaşkın halleri sosyal medyada sık sık paylaşıldı. ABD vatandaşları, 'O Birleşik Devletlerin başkanı. Bir bakın şuna; Neler oluyor.' yorumunu yaptı.