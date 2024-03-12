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Dünya

ABD yönetimi duyurdu: Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık acil askeri destek sağlanacak

ABD yönetimi, Pentagon'un Ukrayna'ya ayırdığı bütçede fon kalmamasına rağmen Kiev'e ''acil askeri destek'' paketi kapsamında 300 milyon dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu.

22:51 - 12/03/2024 Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yapacakları yeni yardımın detaylarını duyurdu.

Sullivan, Pentagon'un Ukrayna ile ilgili bütçesi bitmiş ve bu ülkeye destek için istenen 60 milyar dolarlık ilave yardımın henüz Kongreden geçmemiş olmasına rağmen Kiev'e acil yardım etmek zorunda olduklarını belirtti.

Sullivan, "Ukrayna'nın elinde kullanacağı yeterli mühimmatı kalmadı. Bu sahada toprak ve can kaybına neden oluyor. Ayrıca ABD ile NATO ittifakına da stratejik anlamda maliyet getiriyor." diye konuştu.

ABD'li danışman, Ukrayna'ya gönderecekleri 300 milyon dolarlık acil askeri desteğin sadece kısa bir süreliğine Ukrayna ordusuna yardımcı olacağını ancak uzun süre dayanmayacağını, dolayısıyla Kongrede bekleyen ilave bütçe tasarısının bir an önce geçmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu yeni destek paketi, ABD'nin Ukrayna'ya destek için ayırdığı bütçede fonun bittiği aralık ayından bu yana Kiev'e göndereceği ilk askeri yardım olacak.


#ABD
#Ukrayna
#destek
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