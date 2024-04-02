Şifa Hastanesi kullanılamaz halde: Siyonaziler harabeye çevirdi

Tüm uluslararası ve insancıl hukuk kaidelerini ayaklar altına İsrail, 2 haftadır kuşatma altında tuttuğu ve 400’den fazla kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nden çekildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklama ile kuşatmanın iki haftanın ardından sonlandırıldığı onaylandı. Çekilmeden önce hastane binasını ateşe veren İsrail güçleri, barbarlıkta boyut atladı. Hastane binası kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki tanıklar, iki hafta süren ablukanın ardından hastanenin büyük ölçüde yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söylüyor.

HASTALAR NAKLEDİLDİ

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre Şifa Hastanesi'ndeki 30 hasta şeridin doğusundaki El Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi. Şifa Hastanesi'nin büyük bölümünün yandığı ve kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Bölgeden alınan görüntülerde kompleksin içindeki kömürleşmiş ve çukurlaşmış binalarla birlikte geniş çaplı bir yıkım görülüyor.

21 HASTAYI KATLETTİ

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada kuşatma sırasında hastanede bulunan 21 hastanın öldüğünü kaydetti. DSÖ Başkanı, 107 hastanın, hala hastane kompleksi içindeki yetersiz bir binada yaşadığını ve gerekli sağlık desteği, tıbbi bakım ve malzemelerden yoksun durumda olduğunu kaydetti. Açıklamaya göre hastaların 4'ü çocuk, 28'i ise kritik durumda. Birçoğunun yaraları enfeksiyon kapmış ve hastaların suya erişimi yok. Her 15 kişiye yalnızca bir şişe su düşüyor. Sağlıksız koşullar ve su eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor.

TARİH YOK OLDU

Şifa hastanesi de dahil olmak üzere Gazze'de uzun süre çalışmış olan Norveçli doktor Dr. Mads Gilbert, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, kuşatmanın tesisi yok ettiğini söyledi. Norveç'in Tromso kentinden konuşan Gilbert, "İsrail işgal güçleri 78 yıllık cesur tıp tarihini sona erdirdi" dedi. Doktor, hastanenin 1946 yılında inşa edildiğini ve Gazze'deki insanlara sağlık hizmeti sağlayan en önemli hastane olduğunu söyledi.

REFAKATÇİLERİ ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleyen İsrail ordusunu, hastaların refakatçilerini infaz etmek, tutuklamak veya zorla Gazze Şeridi'nin güneyine göç ettirmekle suçladı. Yapılan açıklamada, "İşgal güçleri hasta yakınlarını infaz ediyor, tutukluyor veya zorla Gazze Şeridi'nin güneyine göç ettiriyor. Bu da tutuklu çalışanlara başka bir yük katıyor" denildi.

ELLERİNİ BAĞLAYIP CANLI GÖMMÜŞLER

Diğer yandan Hamas, İsrail’in geri çekilmesi sonrası hastane çevresinde, İsrail'in elleri bağlı şekilde canlı olarak gömdüğü insanların cenazelerinin bulunduğunu duyurdu. Hareketten, Şifa Hastanesi'nde işlenen suçlara ilişkin bir açıklama yayınlandı. Elleri bağlanıp diri diri gömülenler, cesetleri çürüyenler ve tank rayları altında ezilenlerin cenazelerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu korkunç suçlar, İsrail'in ABD yönetiminin tam ve sınırsız desteğiyle Gazze'deki sivillere ve sivil yapıya karşı en iğrenç soykırım savaşlarını yürütmeye devam ettiğini gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Hastanelere sığınanlara çağrı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak Gazze Şeridi’ndeki hastanelere sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere, hastaneleri boşaltarak hasta ve yaralılara sağlık hizmeti verilmesine olanak tanınması çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneleri hedef alarak ve baskın yaparak sağlık sistemini durma noktasına getirdiği hatırlatıldı. Bu durumun, hasta ve yaralıların acılarını artırdığına vurgu yapılan açıklamada, hastalar ile yerinden edilmiş kişiler arasında hastalıkların da yayıldığı belirtildi.







