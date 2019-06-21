Dünya Sığınmacı dostu siyasiler hedefte
AVRUPA

Sığınmacı dostu siyasiler hedefte

Almanya'da giderek artan aşırı sağ terör, siyasileri tehdit ediyor. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin geçtiğimiz haftalarda cinayete kurban gitmesi sonrası, iki sığınmacı dostu yerel siyasetçinin daha ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya'da aşırı sağ tehdidi artıyor.
Almanya'da aşırı sağ tehdidi artıyor.

AŞIRI SAĞCILARIN İŞİ

Henriette Reker

Almanya'da ırkçı aşırı sağ terör, sığınmacı dostu siyasileri hedef almaya devam ediyor. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümüyle ilgili olarak aşırı sağcı şiddet olaylarına karışmış bir zanlının tutuklanmasının ardından iki yerel siyasetçinin daha ölümle tehdit edildiği açıklandı. Köln Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in ölümle tehdit edildiğini doğruladı.

Andreas Hollstein

MAİL YOLUYLA TEHDİT

Polis, tehditlerin Lübcke cinayetinden sonra yapıldığına dikkat çekerken, iki olayın bağlantılı olabileceğini belirtti. Ölüm tehdidi alan diğer siyasetçi ise Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein. Bir çok kez ölümle tehdit edildiğini, son olarak salı günü email yoluyla bir ölüm tehdidi daha aldığını belirten Hollstein, 2017’de sığınmacı karşıtı ifadeler sarfeden bir saldırgan tarafından boğazından bıçaklanmıştı.

  • Orduya sızdılar
  • Almanya'da aşırı sağın, ordunun içine kadar sızdığı ve gizli bir neo-Nazi yapılanmaya giderek ülke siyasilerine yönelik bir suikast listesi hazırladığı da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Öte yandan 8'i Türk 10 kişinin terör örgütü NSU tarafından öldürülmesinin ardından başlayan davada ailelerin avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız'a da "NSU 2.0" imzası taşıyan ölüm tehdidi mektupları gönderilmişti.
  • Lübcke de tehdit ediliyordu
  • Sığınmacı dostu çizgisiyle bilinen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Lübcke, evinin terasında ölü bulunmuştu. Polis katil zanlısının aşırı sağcı şiddet olaylarına karıştığını duyurmuştu. Lübcke'nin geçmişte de mülteci dostu açıklamaları nedeniyle ölüm tehditleri aldığı belirtilmişti. Henriette Reker de, Köln'deki belediye başkanlığı seçimlerinden bir gün önce, 17 Ekim 2015 tarihinde seçim çalışmaları yürütürken bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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