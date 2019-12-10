Şili askeri uçağı radardan çıktı: 21 yolcu taşıyan uçak için arama kurtarma gemisi gönderildi

ABD kamuoyunda büyük tartışma: Trump Yahudi düşmanı mı?

ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleri öncesi Yahudilerin desteğini almak için katıldığı kongrede, 'Birçoğunuz emlak işindesiniz çünkü sizi çok iyi tanıyorum, siz vahşi katillersiniz. Hiç iyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermelisiniz. Başka seçeneğiniz yok' açıklaması yaptı. Bu açıklama Yahudi toplumu arasında büyük tepki çekerken, ABD kamuoyu 'Trump antisemitist mi?' sorusunu tartışıyor.