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Dünya

Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem: Yerin 22 kilometre derinliğinde meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Atacama bölgesine bağlı Caldera kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 15.13'te ve yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

07:31 . 16/09/2023 Cumartesi
AA
Şili'de korkutan deprem

Şili'de korkutan deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Atacama bölgesine bağlı Caldera kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.


Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.


Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.



#Deprem
#şili
#güney amerika
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