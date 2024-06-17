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Dünya

Silinen mesajları geri gelince Apple'a dava açtı: Sorun IOS 17.5 güncellemesi ile başladı

İngiltere'de eşini aldatan bir adam, yakalanma sebebinin Apple olduğunu iddia etti. Eşinin, silinmiş mesajları bulması üzerine yakalandığını belirten kullanıcı, mahkemenin yolunu tuttu.

14:37 - 17/06/2024 Pazartesi
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Şirketin silinen mesajlar konusunda şeffaflık sağlamadığını ve bu özelliğin çalışmadığını belirten kullanıcı, Apple'dan tazminat talep etti.


Sorun IOS 17.5 güncellemesi ile başladı

Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 17.5 güncellemesini kullanıma sundu. Ancak birçok kullanıcı, güncelleme ile birlikte yıllar önce sildikleri bazı fotoğrafların geri geldiğini gördü.


Eşini aldatan İngiliz vatandaşı ise güncellemeden sonra silinen mesajların da geri geldiğini söyledi. iPhone kullanıcısı, sildiği mesajların başka bir cihazda bulunması üzerine eşine yakalandığını iddia etti.


The Times gazetesine konuşan adam, evliliğinin son yıllarında başka kadınlarla sanal yoldan ilişki yaşadığını ve iMessage uygulaması üzerinden yazıştıklarını söyledi.


Her yazışmadan sonra mesajları sildiğini söyleyen adam, eşi ile ortak kullandıkları iMac bilgisayarda mesajların yeniden ortaya çıktığını belirtti.


Davacı 5 milyon sterlin talep ediyor

Apple'ın başka bir iPhone kullanıcısına gönderilen iMessage'ların, telefonda silinmiş olsalar bile bağlantılı diğer Apple cihazlarında görülebileceğini açıkça belirtmediğini söyleyen kullanıcı, 5 milyon sterlin talep ediyor.

#Apple
#iPhone
#İngiltere
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