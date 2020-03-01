Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.

Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor.

FOTOĞRAF 14 Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor. Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor. Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor. Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor. Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor Edirne'den Yunanistan'a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.

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Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor. Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor. Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

