Dünya Sınırı geçen göçmenler, Yunanistanın iç kesimlerine ilerliyor
AVRUPA

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor

Edirne'den Yunanistan’a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor.
Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.

  • Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor.

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
FOTOĞRAF 14
Title
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.
Title
Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor.
Title
Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor.
Title
Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor.
Title
Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.
Title
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor.
Title
Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor.
Title
Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Edirne'den Yunanistan'a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.


Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor. Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor. Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
FOTOĞRAF 16
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.
Title
İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor.
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Edirne’de polis ekipleri, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule Sınır Kapısı’na giden karayolunu, bu sabah yaklaşık 1 kilometre mesafede araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Karayolu kapatılmadan gelen son göçmen grup ise, ıslıklarla sınır kapısına doğru ilerledi.
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Yunanistan askerleri Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapattığı için yüzlerce göçmen, tampon bölgede bekliyor.
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Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti.
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Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı.
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Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Title
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule’ye geçişler kapatıldı
Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


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