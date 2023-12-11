Sır gibi saklanıyordu: Gazze Kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi ifşa oldu

Kafalardaki soru: İsrail, Hamas’ı bitirebilir mi? Gönüllerdeki soru: Hamas, İsrail’i bitiremez mi? Gazze’deki herkesi Hamas üyesi kabul eden İsrail, Hamas’ı bitireceğini söylerken, orada yaşayanların hepsini öldüreceğini de ilan etmiş oluyor. Onlara göre bu bir hesap işi. “50 günde 15 bin kişi öldürdüysek, geri kalanı için ne kadar zamana ihtiyacımız var?” Veya “Bu kadar Gazzeli öldürmek için şu kadar bomba kullandıysak, hepsi için ne kadar bomba gerekir?” İsrail, hesap yapmada iyi olabilir ama