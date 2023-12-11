Sır gibi saklanıyordu: Gazze Kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi ifşa oldu

İsrail'de Kanal 13 televizyonunda pazar gecesi yayınlanan habere göre, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik savaş sonrası planları tartışmak üzere üst düzey müttefiklerden ve savunma teşkilatından temsilcilerden oluşan küçük, gizli bir ekip kurdu.
Haberde, sır gibi saklanan gizli ekipteki kişilerin kim olduklarına da yer verildi.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekipte İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Shin Bet'ten temsilcilerin yer aldığı iddia edildi.
İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Herzog'un da toplantılarda yer aldığı belirtildi.
Ekibin şimdiye kadar dört kez toplandığı ve bu hafta tekrar bir araya geleceği ifade edildi.
Gizli ekip tarafından alınan kararların güvenlik kabinesine sunulacağı da öğrenildi.