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Dünya Sırbistanda genel seçimleri Vucicin partisi kazandı Aliyanın partisi SDA iki vekil çıkardı
AVRUPA

Sırbistan’da genel seçimleri Vucic’in partisi kazandı: Aliya'nın partisi SDA iki vekil çıkardı

Sırbistan’da genel seçimleri Devlet Başkanı Vucic’in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi kazandı. Vucic zafer konuşmasında, "Bu gece, Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık. Büyük oranda insanların güvenini kazandık. Halktan daha sorumlu ve gayretli olmamız gerektiği konusunda büyük bir uyarı aldık" dedi. Yüzde 3 seçim barajı zorunluluğu bulunmayan azınlık partileri arasında ise Voyvodina Macarlar Birliği 9, Adalet ve Barış Partisi (SPP) 3, Arnavut Demokrat Alternatifi 3, Aliya İzzetbegoviç'in kurduğu Sancak Demokratik Eylem Partisi ise (SDA Sancak) 2 milletvekili çıkardı.

Haber Merkezi AA
Sırbistan'daki genel seçimleri, iktidardaki aşırı sağcı Vucic'in partisi SNS yeniden kazandı.
Sırbistan'daki genel seçimleri, iktidardaki aşırı sağcı Vucic'in partisi SNS yeniden kazandı.

Sırbistan'da dün yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar oldu.

  • Araştırma merkezleri Ipsos ve Cesid'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 93'ü sayılırken, SNS öncülüğündeki ittifak sayılan oyların yüzde 62,6'sını almayı başardı.

Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti
FOTOĞRAF 15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Yeni Pazar Belediyesi önünde Boşnaklara hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temaslarının ikinci gününde ülkedeki Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşerek, "Dostluk Köprüsü" toplantısına ve anlaşmaların imza törenine iştirak etti.

Seçim barajını yalnızca üç siyasi ittifak geçmeyi başarırken, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) - Eşsiz Sırbistan (JS) ittifakı yüzde 10,9, Sırp Vatanseverler Birliği (SPAS) öncülüğündeki "Sırbistan İçin Zafer" ittifakı ise yüzde 4,2 oy aldı.

  • Buna göre, 250 sandalyeli ulusal mecliste SNS'nin 189, SPS-JS'nin 32, SPAS'ın 12 milletvekili bulunacak.

Yüzde 3 seçim barajı zorunluluğu bulunmayan azınlık partileri arasında ise Voyvodina Macarlar Birliği 9, Adalet ve Barış Partisi (SPP) 3, Arnavut Demokrat Alternatifi 3, Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) 2 milletvekili çıkardı.

Sırbistan tarihinin halktan bugüne kadarki en büyük destek

Bu arada, Devlet Seçim Komisyonundan (RIK) yapılan açıklamada ise oyların yüzde 61'inin sayıldığı belirtilirken, sayımın en kısa sürede tamamlanacağı ve resmi sonuçların perşembe günü açıklanacağı ifade edildi.

  • Ipsos ve Cesid'in açıkladığı bilgilere göre, seçime katılım yüzde 50'nin altında kalırken, seçimleri boykot çağrısı yapan muhalif Sırbistan İçin Birlik (SzS) ittifakı katılımın düşük olmasının boykotun başarılı olduğunu gösterdiğini savundu.

Öte yandan Vucic ise dün akşam yaptığı zafer konuşmasında, Sırbistan tarihinde halktan bugüne kadarki en büyük desteği aldıklarını açıkladı.

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