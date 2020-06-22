Sırbistan’da genel seçimleri Vucic’in partisi kazandı: Aliya'nın partisi SDA iki vekil çıkardı Sırbistan’da genel seçimleri Devlet Başkanı Vucic’in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi kazandı. Vucic zafer konuşmasında, "Bu gece, Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık. Büyük oranda insanların güvenini kazandık. Halktan daha sorumlu ve gayretli olmamız gerektiği konusunda büyük bir uyarı aldık" dedi. Yüzde 3 seçim barajı zorunluluğu bulunmayan azınlık partileri arasında ise Voyvodina Macarlar Birliği 9, Adalet ve Barış Partisi (SPP) 3, Arnavut Demokrat Alternatifi 3, Aliya İzzetbegoviç'in kurduğu Sancak Demokratik Eylem Partisi ise (SDA Sancak) 2 milletvekili çıkardı.

Haber Merkezi 22 Haziran 2020, 14:50 Son Güncelleme: 22 Haziran 2020, 15:10 AA