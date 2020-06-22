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Dünya Sırbistanda genel seçimleri Vucicin partisi kazandı Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık
AVRUPA

Sırbistan’da genel seçimleri Vucic’in partisi kazandı: Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık

Sırbistan’da genel seçimleri Vucic’in partisi kazandı: Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık

Sırbistan’da genel seçimleri Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. Vucic zafer konuşmasında, "Bu gece, Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık. Büyük oranda insanların güvenini kazandık. Halktan daha sorumlu ve gayretli olmamız gerektiği konusunda büyük bir uyarı aldık" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sırbistan'daki genel seçimleri, iktidardaki aşırı sağcı Vucic'in partisi SNS yeniden kazandı.
Sırbistan'daki genel seçimleri, iktidardaki aşırı sağcı Vucic'in partisi SNS yeniden kazandı.

Sırbistan’da dün halk genel, yerel ve özerk bölge seçimleri için sandık başına gitti. Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ön sonuçlara göre Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in liderliğini yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) oyların yüzde 63,35’ini aldı. Vucic’in koalisyon ortağı Sırbistan Sosyalist Partisi’nin (SPS) ise yüzde 10,62’lik oyla ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti
FOTOĞRAF 15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Yeni Pazar Belediyesi önünde Boşnaklara hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar’ı ziyaret etti.
Erdoğan Novi Pazar'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temaslarının ikinci gününde ülkedeki Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı ziyaret etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşerek, "Dostluk Köprüsü" toplantısına ve anlaşmaların imza törenine iştirak etti.


  • Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, SNS’nin seçimleri kazandığını duyurdu. Vuciç zafer konuşmasında, "Bu gece, Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık. Büyük oranda insanların güvenini kazandık. Halktan daha sorumlu ve gayretli olmamız gerektiği konusunda büyük bir uyarı aldık" dedi.

Yaklaşık 6.6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranının ise 47.7 olduğu belirtildi.

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Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı yardım hakkında yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak.' ifadelerine yer verdi.

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