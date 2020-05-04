Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Sırbistanda koronavirüs nedeniyle ertelenen seçimler, 21 Haziranda yapılacak
AVRUPA

Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ertelenen seçimler, 21 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic "Bu zor sürecin ardından önemli olan demokratik bir atmosfer oluşturmak ve halkın Sırbistan'ın çıkarlarını düşünerek karar vermesini sağlamak olacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen genel ve yerel seçimler, 21 Haziran'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde ertelenen seçimlerin 21 Haziran Pazar günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Seçim kampanyaları kapsamında düzenlenecek mitinglerin açık alanlarda yapılacağını ifade eden Vucic, "Mitinglerin düzenlenebilmesine ilişkin uzmanların görüşünü alacağız. Durum tamamen salgının gidişatına bağlı." dedi.

Vucic, seçim günü uyulacak kuralların da uzmanların tavsiyeleri üzerine belirleneceğine işaret ederek "Bu zor sürecin ardından önemli olan demokratik bir atmosfer oluşturmak ve halkın Sırbistan'ın çıkarlarını düşünerek karar vermesini sağlamak olacaktır." diye konuştu.

AA
arşiv

Son genel seçim 2016'da yapılmıştı

Sırbistan'da son olarak 2016'da yapılan genel seçimi, Vucic'in genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazanmıştı.

250 sandalyeli Sırbistan Meclisine, yüzde 5 seçim barajını geçen partilerin milletvekillerinin yanı sıra azınlık kontenjanından seçilen isimler girebiliyor.

Bu arada can kaybının 197'ye yükseldiği Sırbistan'da vaka sayısı da 9 bin 557 olarak açıklandı.

Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını ağaç olarak deldi: 3 gün boyu sokaklarda bu şekilde gezdi
DÜNYA
Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını ağaç olarak deldi: 3 gün boyu sokaklarda bu şekilde gezdi
Abone Ol Google News
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini feshetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.