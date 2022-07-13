Dünya Sisam Adasındaki yangına müdahale eden helikopter denize düştü
AVRUPA

Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden helikopter denize düştü

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Sisam Adasındaki yangına müdahale eden helikopter denize düştü
Sisam Adası'ndaki yangına müdahale eden helikopter denize düştü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ada'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.

Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

  • Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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