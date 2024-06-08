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Dünya

Siyonist İsrail'in 'Gazze'deki katliamı sonrası Hamas'tan açıklama: Teslim olmak yok

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi.

16:04 - 8/06/2024 Cumartesi
AA
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin öldürülmesine ilişkin Hamas'a ait Telegram hesabından açıklama yaptı.


Hamas lideri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah'ta Filistinli çocuklara ve kadınlara yönelik katliamlarına devam ettiğini vurguladı.


Dünyanın İsrail'i "çocuk katili" şeklinde nitelediğini ama Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "Halkımız teslim olmayacak, direniş bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



'İsrail askeri açıdan başarısız'

"Eğer İsrail kendi tercihlerini Filistinlilere zorla dayatabileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalı" ifadelerine yer veren Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğine dikkati çekti.


Heniyye, İsrail'in askeri açıdan başarısız olduğunu, siyasi ve ahlaki açıdan da "en düşük seviyede" olduğunu belirterek, dünyanın artık harekete geçmesi gerektiğini aktardı.


Hamas lideri, "İsrail'in işlediği vahşi katliamlara ve onlarca sivilin ölümüne karşı İslam ümmetinin tüm halkları ve dünyanın özgür halklarının ayağa kalkması gerektiğini" vurguladı.



#İsmail Heniyye
#İsrail
#Hamas
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