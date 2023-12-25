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'Siyonistlerin yaptığı katliama karşılık' ifadesiyle duyurdular: Kassam Tugayları İsrail'in kışlasını vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirdikleri füze saldırılarıyla, işgalci İsrail'in kuzeyinde bulunan Batı Celil bölgesindeki Liman Askeri Kışlası'nı vurduklarını duyurdu.

21:52 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Kassam Tugayları'nın vurduğu İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kassam Tugayları'nın vurduğu İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, saldırının "Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik Siyonistlerin yaptığı katliama karşılık" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.


Hizbullah'tan da saldırı açıklaması


Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Direniş, Hanita mevkisinde İsrail düşman askerlerinin bulunduğu bir mevziiyi uygun silahlarla hedef aldı, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu teyit ettik." denildi.

Hizbullah ikinci açıklamasında, "Avivim Yahudi yerleşim birimi ve işgal altındaki Manara bölgesinde bir binanın içindeki İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevziinin vurulduğunu" duyurdu.


Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi
Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.

#Kassam Tugayları
#Lübnan
#İsrail
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#saldırı
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