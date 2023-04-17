Slovakya Ukrayna’dan tahıl ithalatını yasakladı

Slovakya hükümeti, Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici olarak yasak getirdi.Slovakya Tarım Bakanı Samuel Vlczan, geçtiğimiz hafta laboratuvarlarda incelenen bin 500 ton Ukrayna tahılında standartların üzerinde pestisit maddesi tespit edildiğini aktarmış, depolarında bulunan Ukrayna tahılının iç piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı.

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