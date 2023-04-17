|
Reklam
Reklam
Dünya

Slovakya Ukrayna’dan tahıl ithalatını yasakladı

Polonya ve Macaristan’ın ardından Slovakya da Ukrayna’dan tahıl ithalatını geçici olarak yasakladı. Slovakya, Polonya ve Macaristan’ın aksine kendi tarım çalışanlarını korumak için değil, Ukrayna’dan ithal edilen tahılda insan sağlığı için zararlı pestisit maddesi bulunduğu için yasak kararı aldı. Slovakya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, dayanışma adına Ukrayna’dan gerçekleşen tahıl akışının kontrolünde tüm yasal imkanların tükendiği kaydedildi. Yasağın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

16:43 . 17/04/2023 Pazartesi
IHA
Slovakya Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı

Slovakya Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı

Slovakya hükümeti, Ukrayna’dan tahıl ithalatına geçici olarak yasak getirdi.Slovakya Tarım Bakanı Samuel Vlczan, geçtiğimiz hafta laboratuvarlarda incelenen bin 500 ton Ukrayna tahılında standartların üzerinde pestisit maddesi tespit edildiğini aktarmış, depolarında bulunan Ukrayna tahılının iç piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı.
Polonya iç pazarını koruyacak
Polonya ve Macaristan, geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna’dan tahıl ithalatına 30 Haziran’a kadar yasak getirmişti. Macaristan, tahıl ve yağlı tohum gibi tarım ürünlerinin ithalatını kendi iç pazarını korumak için yasaklamıştı. Polonya ise tahılın yanı sıra kuru yem, tohum, şerbetçi otu, keten, kenevir, meyve ve sebzeler, işlenmiş meyve ve sebze ürünleri, şeker, şarap, sığır eti, dana eti, domuz eti, kümes hayvanı eti, yumurta, süt ve süt ürünlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda tarım ve gıda ürününün ithalatına yasak getirmişti.


#tahıl
#Slovakya
#Ukrayna
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.