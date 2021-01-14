Dünya Trumpa bir darbe daha Hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdi
AMERİKA

Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı

Trump'a bir darbe daha: Hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdi

Kongre baskını sırasında yaşanan olayların fitilini ateşlediği için Twitter, Facebook ve Youtube tarafından hesapları askıya alınıp kapatılan ABD Başkanı Donald Trump'a bir kötü haber de sosyal medya platformu Snapchat'den geldi. Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alan Snapchat, hesabı kapatacağını duyurdu.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından olayların sorumlusu olarak görülen Trump'a sosyal medya şirketlerinin engellemesi devam ediyor.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın geçen hafta askıya alınan hesabı ile ilgili son kararı verdi.

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KALICI OLARAK KAPATILACAK

Snapchat'ten yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın hesabının incelendiğine dikkati çekilerek, "Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

ABD'de geçen hafta Trump yanlılarının Kongreyi basmasının ardından Facebook ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, Trump'ın hesaplarına erişimi kısıtlarken, Twitter başkanın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

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