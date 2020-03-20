Dünya Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransada polis evsizlere ceza kesti
AVRUPA

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da polis evsizlere ceza kesti

Koronaviürs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulayan Fransa'da polis sokakta yaşayan evsizlere ceza kesti. Lyon şehrindeki güvenlik güçleri 5 evsize para cezası verdi.

Haber Merkezi Diğer
Evsizlere para cezası kesildi.
Evsizlere para cezası kesildi.

Koronavirüs ile mücadelede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa'da evsizlere polisin ceza kestiği ileri sürüldü.

Euronews'ün haberine göre ülkenin ikinci büyük şehri Lyon'da yaşandığı iddia edilen olayda güvenlik güçleri, beş evsize sokakta bulunarak yasağı ihlal etmekten ceza kesti.

Lyon'un önde gelen gazetelerinden Le Progres'nin haberine göre Acil Tıbbi Yardım Servisi (SAMU), durumu Lyon şehrinin bağlı olduğu Rhone Valiliği'ne mektupla şikayet etti.

Auvergne-Rhone-Alpes Valisi Pascal Mailhos, konu hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek iddiaların gerçek olması durumunda cezaların vakit kaybetmeden iptal edileceğini açıkladı. Vali ayrıca bu tür bir durumun güvenlik güçlerine verilen direktiflere aykırı olduğunun da altını çizdi.

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