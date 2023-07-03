Sokaklar savaş alanına döndü: Gösteriler sürerken Fransa'dan internet kısıtlaması kararı

Ülkesindeki sokak hareketini bastıramayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyanın şiddeti daha da körüklediğini söyledi. 'Hassas içeriklerin' kaldırılmasını isteyen Macron, sosyal medya vasıtasıyla 'şiddetin taklit edildiğini' vurgulayıp bunun genç yaştakileri bir nevi gerçek dünyadan kopardığını ifade etti. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.