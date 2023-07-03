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Dünya

Sokaklar savaş alanına döndü: Gösteriler sürerken Fransa'dan internet kısıtlaması kararı

Fransa 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası savaş alanına döndü. Protestoların şiddeti gün geçtikçe artarken Fransa hükümetinden dikkat çeken bir karar geldi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 3 Temmuz'dan itibaren geçici bir internet kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu. Protestolar esnasında Fransız polisinin göstericilere sert müdahalesi dünya kamuoyuna sosyal medya üzerinden yansırken hükümetin söz konusu kararı büyük tartışmalara neden oldu. Öte yandan Macron hükümetinin bu kararı akıllara Batı'nın Türkiye'yi karalamaya çalıştığı algı operasyonlarını getirdi. Türkiye'nin terör ve şiddeti önleyici sosyal medya düzenlemeleri Avrupa tarafından "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak yansıtılıyordu.

00:10 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Protestoların sürdüğü Fransa'da hükümet internet kullanımına sınırlama getirdi.

Protestoların sürdüğü Fransa'da hükümet internet kullanımına sınırlama getirdi.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nahel M. isimli genç sürücü hayatını kaybetti.

Gencin öldürülmesi sonrası ise Fransa sokakları savaş alanına döndü.

Genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi. Fransa'nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinin Belçika sınırında bulunan Lille'de birçok kamu malı ve dükkan olaylar sırasında zarar gördü.

Şiddeti örtmek için internet kullanımına kısıtlama

Ülkede protestoların şiddeti gün geçtikçe artarken Fransa hükümeti internet kullanımına ilişkin çok tartışılan bir karara imza attı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 3 Temmuz'dan itibaren geçici bir internet kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu. Protestolarda Fransız polisinin göstericilere sert müdahalesi dünya kamuoyuna sosyal medya üzerinden yansırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin geçici internet kısıtlamaları kararı büyük tartışmalara neden oldu.

Türkiye'nin terör ve şiddeti önleyici sosyal medya düzenlemeleri Avrupa tarafından "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak yansıtılıyordu.




#Fransa
#Nahel
#Polis
#İnternet
20 dakika önce
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