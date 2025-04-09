Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 15 militan etkisiz hale getirildi

Somali hükümetinden yapılan açıklamada, Orta Şabelle bölgesinde yer alan Masaajid Cali Gaduud kasabasında düzenlenen kara ve hava operasyonunda, aralarında Eş-Şebab'ın elebaşlarından "Bashiir Caadle" olarak bilinen Bashiir Axmed Dhuxul'un da bulunduğu 15 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.