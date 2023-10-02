Sömürgeci Hollande'den Azerbaycan hazımsızlığı: Fransa için rezillik Avrupa için utanç

François Hollande
Ermenistan'ın müttefiklerinden Paris, Erivan yönetimine askeri destek vermenin yollarını arıyor.
"Fransa için rezillik, Avrupa için utanç"
Bölgede oluşan tabloya değinen Hollande, "Ermenistan'ı terk etmek Fransa için rezillik, Avrupa için utanç." dedi.
120 bin Dağlık Karabağ Ermenisi'nin "çaresizce" anavatanlarına kaçmaya çalıştığını belirten Hollande, "Etnik temizlik devam ediyor." diyerek, asılsız iddialar halkasına kendisini de ekledi.
"Erdoğan'ın Osmanlı hayali var"
Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğine işaret eden Hollande, şu görüşünü paylaştı:
Osmanlı hayalinden vazgeçmeyen (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Azerbaycan'ı bu hamlesinde olabildiğince ileri gitmeye zorluyor.
"Putin intikam alıyor"
Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, tüm bu yaşananlarda katkısı olduğunu savundu.
Fransa'nın eski lideri, "Ukrayna'da başarısız olduktan sonra Kafkasya'dan intikam almayı planlıyor." dedi ve ekledi:
Ermenistan'ın Rus kontrolü olmadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermeye kararlı.
"Fransa ön safta olmalı"
- Amerikalılar Ukrayna'ya yardım etmek için çok şey yapıyor ama Kafkasya'nın kendilerine çok uzak olduğunu düşünebilirler.
- Ermenistan'ın sınırlarının kutsal olduğunu ve garanti altına alınması gerektiğini kararlı ve ikna edici bir şekilde ilan etmenin vakti geldi. Fransa ön safta olmalı.