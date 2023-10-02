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Sömürgeci Hollande'den Azerbaycan hazımsızlığı: Fransa için rezillik Avrupa için utanç

Sömürgeci Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Karabağ meselesini değerlendirirken, Türkiye'nin Osmanlı'yı yeniden canlandırmaya çalıştığını ileri sürdü. Bölgede oluşan tablo içi "Fransa için rezillik, Avrupa için utanç" ifadelerini kullanan Hollande, "Ermenistan'ın sınırlarını garanti altına almalıyız. Fransa ön safta olmalı" dedi.

Lokman Özdemir
14:51 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
François Hollande

François Hollande

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı
François Hollcande
, Azerbaycan toprağı Karabağ'ın işgalden kurtuluşundan üzüntü duyuyor.

Ermenistan'ın müttefiklerinden Paris, Erivan yönetimine askeri destek vermenin yollarını arıyor.

"Fransa için rezillik, Avrupa için utanç"

Bölgede oluşan tabloya değinen Hollande, "Ermenistan'ı terk etmek Fransa için rezillik, Avrupa için utanç." dedi.

120 bin Dağlık Karabağ Ermenisi'nin "çaresizce" anavatanlarına kaçmaya çalıştığını belirten Hollande, "Etnik temizlik devam ediyor." diyerek, asılsız iddialar halkasına kendisini de ekledi.

"Erdoğan'ın Osmanlı hayali var"

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğine işaret eden Hollande, şu görüşünü paylaştı:

Osmanlı hayalinden vazgeçmeyen (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Azerbaycan'ı bu hamlesinde olabildiğince ileri gitmeye zorluyor.

"Putin intikam alıyor"

Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, tüm bu yaşananlarda katkısı olduğunu savundu.

Fransa'nın eski lideri, "Ukrayna'da başarısız olduktan sonra Kafkasya'dan intikam almayı planlıyor." dedi ve ekledi:

Ermenistan'ın Rus kontrolü olmadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermeye kararlı.

"Fransa ön safta olmalı"

Ermeni basınında yer alan haberlere göre,
"Avrupalılar ise yeni tedarik kaynaklarını kaybetmemek için Bakü'yü koruyorlar."
iddiasında bulunan François Hollande, şöyle devam etti:
  • Amerikalılar Ukrayna'ya yardım etmek için çok şey yapıyor ama Kafkasya'nın kendilerine çok uzak olduğunu düşünebilirler.
  • Ermenistan'ın sınırlarının kutsal olduğunu ve garanti altına alınması gerektiğini kararlı ve ikna edici bir şekilde ilan etmenin vakti geldi. Fransa ön safta olmalı.


#François Hollande
#Ermenistan
#Fransa
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