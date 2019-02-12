Sömürgecilik tartışması sonrası Fransa'dan İtalya'ya zeytin dalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İtalya'daki büyükelçilerini geri çağırmalarının geçici bir önlem olduğunu ve karşılıklı saygı olduğunda ilişkilerin normal seyrine dönebileceğini belirtti.

Le Drian, Ulusal Mecliste İtalya ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya hükümetinin iç meseleleri ilgilendiren konularda Fransa'yı araçsallaştırdığını söyleyen Le Drian, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Paris'e gelerek bazı sarı yeleklilerle görüşmesinin bir provokasyon olduğunu kaydetti.

İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdığını hatırlatan Le Drian, bunun geçici bir önlem olduğunu, karşılıklı saygı olduğunda ilişkilerin normal seyrine dönebileceğini söyledi.

Le Drian, ayrıca Fransız savaş uçaklarının geçen hafta Çad'ın Libya sınırına düzenlediği hava operasyonlarının Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin yazılı isteğiyle ülkedeki "darbeyi önlemek" için yapıldığını kaydederek, bu operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

İki ülke arasındaki kriz

Fransa, İtalyan hükümetinin "birkaç aydır tekrarlanan suçlamaları, temelsiz saldırıları ve çirkin açıklamaları nedeniyle" geçen hafta İtalya'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." yanıtını vermişti.

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Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı sömürgeci bir politika izleyerek Afrika'yı fakirleştirmekle suçlayıp sarı yeleklilere açık destek vermişti.