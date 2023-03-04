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Dünya

Sömürgen Fransa Afrika'da pes etti: Artık sömüremeyecek

‘Fransafrik’ şeklinde özetlenen politikasıyla Afrika'yı yüzyıllardır sömüren Fransa; Cezayir, Mali, Burkina Faso ve Çad'da gördüğü sert tepkiler karşısında kıtada daha fazla dikiş tutturamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gabon’da yaptığı açıklamada, “Fransafrik dönemi sona erdi” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Afrika’yı yüzyıllardır sömüren Avrupa ülkesi Fransa, kıta ülkelerinin son yıllardaki direnişi karşısında resmen geri adım atmak ve zayıflayan konumunu kabul etmek zorunda kaldı. Paris yönetiminin kıtada uyguladığı neo sömürgeci politikaları, desteklediği darbeleri, farklı ülkeleri suçlayarak gizleme çabası sonuç vermeyince Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon’da, Fransa’nın “Afrika’ya müdahale projesi Fransafrik’in (Franceafrique) bittiğini açıklamak zorunda kaldı. Son yıllarda Batı Afrika, Sahel ve Kuzey Afrika ülkelerinin direnişi karşısında Fransa geri adım atmak zorunda kaldı.

FRANSAFRİK’İN SONU

Macron, Fransa’nın Afrika’ya müdahale etme arzusunda olmadığını belirterek, “Fransafrik dönemi sona erdi” dedi. Fransafrik, Fransa’nın Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini neo sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor. Macron, konuşmasında ülkeye “adam bulmak” için gelmediğini belirtmek zorunda kaldı.

ASKERİ VARLIĞINI AZALTACAK

Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı. Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti. Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını belirtmişti.

KOVULUR GİBİ GÖNDERİLDİ

Geçen yıl Cezayir, Mali, Burkina Faso ve Çad’da, Fransa karşıtı halk gösterileri düzenlenmişti. Bu gösterilerin ardından Fransa, Burkina Faso ve Mali’deki varlığını sona erdirmek ve kıtada terör örgütlerine destek olduğu iddia edilen Barkhane operasyonunu bitirmek zorunda kalmıştı.



#Fransa
#Afrika
#Fransafrik
1 saat önce
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Sömürgen Fransa Afrika'da pes etti: Artık sömüremeyecek
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