Son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü: Ülkede hayat durdu

Çin’in başkenti Pekin’de Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklandı.

Son olarak 1891 yılında 609 milimetre yağışın düştüğü kaydedilen Pekin’de yağışlardan 44 bin 600 kişi etkilenirken, 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kent merkezindeki çok sayıda yol ve cadde sular altında kaldı. Kentteki parklar ve turistik noktalar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi. Pekin’in yağışlardan en çok etkilenen bölgeleri Fangshan ve Mentougou oldu. Pekin’de 11 kişinin, Hebei eyaletinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Hebei’ye düşen yağış 6 aylık miktarın üzerinde

Hebei eyaletindeki bir meteoroloji merkezi, cumartesi ile pazartesi günleri arasında düşen yağışı bin 3 milimetre olarak hesapladı. Bu miktarın, eyalette normalde görülen 6 aylık yağışın üzerinde olduğu belirtildi. 600 bin nüfusa sahip Zhuzhou kentinde yaşayan 134 bin kişinin selden etkilendiği kaydedildi.

Doksuri’nin ardından Khanun Tayfunu