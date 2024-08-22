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Dünya

Son 37 yılın en büyük felaketi: Bangladeş'te seller nedeniyle mahsur kalan kişi sayısı 3 milyona çıktı

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle 3 milyon kişi mahsur kaldı. Yerel sakinler, 1988'den bu yana bu kadar şiddetli yağış görülmediğini ve "son 37 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını" belirtti.

23:15 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Bangladeş meydana gelen sel nedeniyle felaketi yaşıyor.
Bangladeş meydana gelen sel nedeniyle felaketi yaşıyor.

The Daily Star gazetesinin haberine göre, 8 bölgede dünden beri etkili olan sağanak, ülkedeki durumu kötüleştirdi.

Seller nedeniyle üç milyon kişi mahsur kalırken, hamile bir kadının da sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Feni ve Noakhali, selden en çok etkilenen bölgeler olarak kayıtlara geçerken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Yerel sakinler, 1988'den bu yana bu kadar şiddetli yağış görülmediğini ve "son 37 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını" belirtti.

Dün, şiddetli yağışlar nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirilmişti.



#Bangladeş
#Sel
#Yağış
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