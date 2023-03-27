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Dünya

Son 71 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşılan Almanya'da ebeveynler çocuklarının yemek masrafını karşılayamıyor

Almanya'da ulaşım sektöründeki işçilerin maddi yetersizlik sebebiyle başlattığı eylemler devam ediyor. Yüz binlerce çalışanın iş bıraktığı ülkede, grev dalgası büyürken okul yemek ücretlerine de zam yapıldı. Enflasyonun son 71 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ülkede aileler, çocuklarının yemek masrafını karşılayamamaktan yakınıyor.

15:39 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Almanya'da ebeveynler, artan fiyatlar sebebiyle çocuklarının yemek masrafını karşılayamıyor.

Almanya'da ebeveynler, artan fiyatlar sebebiyle çocuklarının yemek masrafını karşılayamıyor.

Son 30 yılın en büyük krizinin yaşandığı Almanya'da ulaşım sektöründeki işçilerin grevi nedeniyle hayat felç oldu. Yüz binlerce kamu çalışanının greve gittiği ülkede, şehir içi ve şehirler arası otobüs, tren ve metro seferlerinin yanı sıra hava ve deniz trafiği durma noktasına geldi.

Aileler okul yemek ücretini karşılayamıyor

Almanya'da çalışanların maddi yetersizlik sebebiyle başlattığı eylemler devam ederken okul yemeklerinin ücreti de arttı. Ülkede maddi durumu yetersiz olan aileler, çocuklarının yemek masrafını karşılayamamaktan yakınıyor.

Brandenburg'da okullardaki yemek ücretleri yüzde 30 zamlanırken, Potsdam Waldstadt ilkokulunda bir öğün yemek ücretinin 4,19 avro olduğu, Schilfhof okulunda ise bir öğün yemeğin 6 avroyu geçtiği öğrenildi.

Enflasyon son 71 yılın en yüksek seviyesinde

Ülkede Kasım 2022'de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ısıtma faturalarının devlet tarafından ödenmesinin etkisiyle Aralık 2022'de yüzde 8,6’ya gerilese de rekor seviyeyi görmesine engel olamadı. 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9’a çıkarak 1951’den bu yana son 71 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) 2022'de enflasyonun ortalama yüzde 7,9’a çıkarak 1951’ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. 2021’de ortalama enflasyon yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçmişti.


#Almanya
#enflasyon
#Frankfurt
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