Son 71 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşılan Almanya'da ebeveynler çocuklarının yemek masrafını karşılayamıyor

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, aldıkları maaşın kira ve faturalara ancak yettiğini, Avrupa'da yaşam şartlarının sanıldığı gibi olmadığını ifade ederek kendisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi. "Biz burada geçinemiyoruz" diyen gurbetçi kadın, "Bir salatalık alalım mı diye düşünüyoruz. Türkiye'deki insanlar her gün dışarıda yiyorlar. Bir serpme kahvaltı 400 TL olmuş. Her gün gidiyorsunuz. Türkiye'dekiler yeni bir şey çıktı mı hemen alıyorlar. Nasıl oluyor, nasıl alıyorsunuz hepiniz ben anlamıyorum." dedi.