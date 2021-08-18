Dünya Afganistandaki 200ü aşkın Türk Koca Yusufla tahliye ediliyor
ASYA

Afganistan'daki 200'ü aşkın Türk 'Koca Yusuf'la tahliye ediliyor

Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı "Koca Yusuf"olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

Haber Merkezi AA
​Son dakika: Afganistandaki 200ü aşkın Türk Koca Yusufla tahliye ediliyor
A400M nakliye uçağı 'Koca Yusuf' ve 'Uçan kale' olarak biliniyor.
​Son dakika: Afganistandaki 200ü aşkın Türk Koca Yusufla tahliye ediliyor

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.


Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu anlattı.

Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.

"HER ŞEY BİR GÜNDE OLDU"

Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı. Türk vatandaşı, şunları anlattı:

"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."

Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı. Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, "Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz" dedi.


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