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Çekya'nın başkenti Prag'da üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın öldürüldüğü olayda, ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken henüz resmi bir sayı verilmedi.

18:21 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:37 - 21/12/2023 Perşembe
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Çekya'da üniversitede silahlı saldırı.
Çekya'da üniversitede silahlı saldırı.

Prag'taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada,
saldırıda ölü ve yaralıların olduğu
bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı.

Üniversite tahliye edildi

Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis,
üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.

Çatıdan ateş etti

Görgü tanıkları,
saldırganın okulun çatısından
polise ateş açtığını belirtti.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. Bazı öğrenciler, çareyi çatıya sığınmakta buldu.

Saldırgan öldürüldü

Çekya polisi üniversite saldırganının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



#Çekya
#Prag
#Silahlı saldırı
24 dakika önce
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