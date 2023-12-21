Çekya'da üniversitede silahlı saldırı.
Prag'taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada,
saldırıda ölü ve yaralıların olduğu
bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı.
Üniversite tahliye edildi
Üniversite tahliye edildi
Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis,
üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.
Çatıdan ateş etti
Çatıdan ateş etti
Görgü tanıkları,
saldırganın okulun çatısından
polise ateş açtığını belirtti.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. Bazı öğrenciler, çareyi çatıya sığınmakta buldu.
Saldırgan öldürüldü
Saldırgan öldürüldü
Çekya polisi üniversite saldırganının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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24 dakika önce