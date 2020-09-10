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Dünya Beyrut Limanındaki hangarda büyük yangın
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Son dakika: Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor. Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.


Haber Merkezi AA
Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor
Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor

Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor.

Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.

Beyrut Limanı'nda bir yangın daha çıktı
OYNAT 00:36
Beyrut Limanı'nda bir yangın daha çıktı
Bir ay önce büyük bir patlamayla felaketi yaşayan Beyrut'ta bugün yine bir yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.


Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
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Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Beyrut Limanı'nda yangın
FOTOĞRAF 5
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.
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Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor.
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Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.
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Beyrut Limanı'nda yangın
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı.


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