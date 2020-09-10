Son dakika: Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Beyrut Limanı'ndaki hangarda büyük yangın

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bulunan bir hangarda henüz bilinmeyen nedenle büyük bir yangın çıktı. Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor. Beyrut Limanı'nda bir aydan uzun süredir enkaz kaldırma ve hala kayıp olan kişilerin cansız bedenine ulaşma çalışmaları sürüyor.