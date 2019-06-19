BM Kaşıkçı raporunu açıkladı

BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı: "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır" ifadesini kullandı.
- Raporda, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var" açıklamasında bulunuldu.
Kaşıkçı raporunda, "ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı" açıklamaları yer aldı.
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı" dedi.