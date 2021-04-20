Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
AFRİKA

Son dakika... Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephede hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti. 1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan’da yapılan seçimlerde 6’ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32’lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu.

Haber Merkezi DHA AA
Son dakika... Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby

Orta Afrika’da ülkesi Çad’ın Cumhurbaşkanı İdriss Debi Itno (68) cephe hattında yaralanarak hayatını kaybetti.

Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Başkan İdriss Debi Itno hayatını kaybetti. Debi’nin ölümünü duyurmamız büyük bir acı” denildi.

1990 yılından bu yana ülkeyi yöneten Debi, 11 Nisan’da yapılan seçimlerde 6’ncı kez aday olmuş ve yüzde 79,32’lik bir oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çad çağrısı: Ülkeden ayrılın
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çad çağrısı: Ülkeden ayrılın
Abone Ol Google News
Görenleri şaşırtan olay

Görenleri şaşırtan olay

​Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi.
Tarihi eserlere taş ocağı tehdidi

Tarihi eserlere taş ocağı tehdidi

Kibele heykeli bulunan kalenin altında dinamit patlatıyorlar.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiyeyi hedef aldı: Karşı koyacağız

Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.

İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz
Ekonomi

İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bugün bazı basın yayın organlarında çıkan iki farklı habere yönelik yalanlama geldi. Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı yönündeki iddiaları Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanlarken, Ticaret Bakanlığı ise Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.
Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hayat

Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.
Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım
Gündem

Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrıda bulundu. Yeni anayasa konusunda ayak dirememelerini ve ön yargıdan arınmalarını isteyen Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.